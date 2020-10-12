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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود لجنة لمتابعة استعدادات المدارس.. صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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محمود زيدان

اتخذت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم قرارت صارمة أثناء جولتها المفاجئة على رأس لجنة مكبرة تضم الدكتور سلامة الويشى مدير عام التعليم العام وغادة النحاس و سعد كامل مدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الفصل الواحد و جوزيف سمير عضو المتابعة و هانى حمدان منسق استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم.

خلال الجولة وأثناء تفقد الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمدرسة لاحظت تأخر وصول الأثاث للمدرسة رغم التعليمات المشددة استعدادا للعام الدراسى الجديد وعلى الفور اتصلت بالمهندس احمد عبد الكريم مدير هيئة الابنية بكفرالشيخ لتدارك الموقف.

 كما قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة عويرة ومدير إدارة المتابعة بإدارة غرب كفرالشيخ التعليمية.

وخلال جولتها التغقدية لمدرسة محلة القصب للتعليم الأساسي دخولها الفصول والمعامل وقاعات رياض الأطفال للوقوف على مدى جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لاحظت قصورا شديدا من إدارة المدرسة رغم التعليمات التى أصدرتها الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأحالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مدير المدرسة ومسئول الصحة والسلامة و ثلاثة أيام جزاء لمسئول رياض الأطفال بالمدرسة.

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود لجنة لمتابعة استعدادات المدارس.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تقود لجنة لمتابعة استعدادات المدارس.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تقود لجنة لمتابعة استعدادات المدارس.. صور
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