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أخبار العالم

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
روسيا تسجل أكثر من
روسيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا اليوم، الاثنين، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت روسيا تسجيل 13592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين،  ليقفز بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و312310.

وسجلت السلطات الصحية الروسية أمس الأحد، أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية منذ بداية تفشي الجائحة؛ بواقع 13634 حالة خلال يوم واحد.

ورصدت البلاد 125 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجل رسميا إلى 22722.

وبشفاء 3793 مريضا خلال أمس بلغ مجموع المتعافين مليونا و24235 شخصا، مع بقاء 265353 حالة نشطة.

وروسيا، البالغ عدد سكانها نحو 145 مليون نسمة، هي صاحبة رابع أعلى عدد من الإصابات في العالم منذ بداية الجائحة. 
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