بكلمات تشجيعية ..أكرم حسني يدعم فنانة من جمهوره: موهوبة فعلا





شارك الفنان أكرم حسني صورة لبورتريه قامت برسمه فنانة من متابعينه ،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التوصل الإجتماعى إنستجرام .





وحرص أكرم حسني على توجيه الدعم لها وكتب لها معلقًا على الصورة :"شكرًا للفنانة نرمين الدماطي على البورتريه الحلو ده انتى فنانة موهوبة فعلًا "





وكان قد أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلم "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالمخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.





وعلق أكرم حسني: "تحضيرات فيلم العميل صفر بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله.. العميل صفر إنتاج أوسكار بيكتشرز.. تأليف وائل عبد الله، إخراج محمد سامي.. دعواتكم".





يذكر أن أكرم حسنى شارك فى أوبريت أنت أقوى، مع المطربين محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار وصابر الرباعي.