المعهد المصرفي يعلن عن خططه التدريبية للعام المالي الجاري

كشف عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، عن خطة المعهد التدريبية للعام المالي الجاري، والتي تتمثل في التوسع بإجراءات التدريب عن بعد لمن يرغب في تلقي برامج إلكترونية بما يسهل العمليات التعليمية مراعاة لظروف تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقال "نصير" علي هامش انتهاء تطوير وفتح فرعي الإسكندرية والمهندسين، إن المعهد يسعي بصورة مستمرة في تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمتدربين والعملاء داخل القطاع المصرفي والمالي.





أشار إلي أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 15200 للتواصل مع المتدربين وتقديم الخدمات التدريبية لهم.



