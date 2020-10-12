بـ فستان أسود.. إلهام شاهين وبوسى يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور لهن

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة جديدة لها بصحبة عدد

كبير من النجوم، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت الفنانة إلهام شاهين، بفستان أسود أنيق ولافت خطفت به الأنظار، وظهرت إلهام شاهين في الصورة بصحبة حسين فهمي ولبلبة ويسرا و بوسي وسمير صبري وهالة صدقي وعدد كبير من الفنانين.

وعلقت إلهام قائلة: "أحلى صحبه .. مع أعز و أجمل الأصدقاء و الصديقات الحقيقيين .. عشرة العمر الحلوة .. ربنا يديمها و يخلينا لبعض يارب".



