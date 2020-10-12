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بـ فستان أسود.. إلهام شاهين وبوسى يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور لهن

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة جديدة لها بصحبة عدد كبير من النجوم، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الفنانة إلهام شاهين، بفستان أسود أنيق ولافت خطفت به الأنظار، وظهرت إلهام شاهين في الصورة بصحبة حسين فهمي ولبلبة ويسرا و بوسي وسمير صبري وهالة صدقي وعدد كبير من الفنانين.

وعلقت إلهام قائلة: "أحلى صحبه .. مع أعز و أجمل الأصدقاء و الصديقات الحقيقيين .. عشرة العمر الحلوة .. ربنا يديمها و يخلينا لبعض يارب".

واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مؤخرا بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير، والذين كان أبرزهم الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته وهالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف هاني شاكر وزوجته وغيرهم من النجوم.
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