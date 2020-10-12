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مرأة

فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
هنأت كنزي دياب ابنة المطرب عمرو دياب والدها بعيد ميلاده الـ 59.

ونشرت كنزي صور تجمعها مع والدها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام؛ وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة و انت طيب يا بابا ...بحبك".

وتثير ابنة الفنان عمرو دياب الجدل من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام؛ بالأطلالات جريئة تكشف عن أنوثتها. 

واحتفل  الهضبة عمرو دياب مساء امس، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل
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