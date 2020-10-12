فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل

هنأت كنزي دياب ابنة المطرب عمرو دياب والدها بعيد ميلاده الـ 59.





ونشرت كنزي صور تجمعها مع والدها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام؛ وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة و انت طيب يا بابا ...بحبك".





وتثير ابنة الفنان عمرو دياب الجدل من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام؛ بالأطلالات جريئة تكشف عن أنوثتها.



