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أخبار العالم

لبنان يسجل 1056 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:54 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.


وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 7 وفيات خلال الساعات الماضية، علاوة على تسجيل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا.


وأضافت  الوزارة أن الإصابات المسلجة اليوم، تعود لمواطنين ومقيمين، وأن العدد التراكمي للإصابات ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد في 21 فبراير إلى 54624 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 466.


وكشفت أنه تم تسجيل 642 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 23941، ولا يزال هناك 185 شخصا في العناية المركزة.


وأعلنت وزارة الداخلية في لبنان، امس فرض إغلاق تام على 169 بلدة شمالي وجنوبي البلاد لمدة أسبوع، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.


وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يبدأ من اليوم الاثنين وسيشمل تعليق العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق تلك البلدات وإلغاء المناسبات الاجتماعية وإغلاق الحانات والملاهي بشكل كامل.


ومنحت الداخلية بعض الاستثناءات للمؤسسات الغذائية والصيدليات والمصانع والمستشفيات والشرطة.


كما قرر وزير التربية طارق مجذوب، عدم فتح المدارس في القرى والبلدات التي تقرر إغلاقها.


ويعد هذا ثاني قرار يتخذ خلال هذا الشهر بإغلاق بلدات وقرى في لبنان لتفادي تداعيات الفيروس.

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