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حضور وغياب بالمدارس.. وزير التعليم: متر ونصف المسافة بين كل طالب.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:17 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك حضورا وغيابا للطلاب في المدارس لأن هناك شرحا من المدرس داخل الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: "كل مدير مدرسة يقوم بتحديد شكل جدول حضور الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب".

وتابع طارق شوقي: "يجب ألا تقل المسافة بين كل طالب والآخر عن متر ونصف داخل الفصل الدراسي للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس".

تابع طارق شوقي: "علينا أن نتعاون جميعا لإدارة العام الدراسي وعدد أيام الحضور تختلف من مدرسة لأخرى ولحل مشكلة الكثافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على تكملة العام الدراسي كل من الضروري التفكير في حلول خارج الصندوق".

وأكمل طارق شوقي: "توصلنا إلى وجود الطلاب في المدارس بعدد معين وكل مدرسة تحدد الجدول الخاص بها وأعطينا مدير المدرسة حرية الحركة في تحديد ضبط المسافات بين الطلاب في المدارس".

ولفت طارق شوقي: "تكملة المنهج الدراسي تأتي عن طريق تحضير دروس لجميع العلوم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي على أكثر من محطة تليفزيونية والتليفزيون هو الأساس في الحصص الدراسية وهذا أمر مؤقت بسبب كورونا لتوحيد جودة الحصص".
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