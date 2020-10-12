حليم: مستقبلي في يد الإدارة.. والحرس يستحق مكانا أفضل

أعرب محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن حزنه الشديد عقب هبوط فريقه لدوري القسم الثاني رسميا، بعد الخسارة من الزمالك 2-1، اليوم الاثنين.









وقال حليم عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "قدر الله وما شاء فعل، المباريات تقام كل 3 أيام وهو ما لا يحدث في أي دوري في العالم. لا توجد فرصة لالتقاط الأنفاس وتصحيح الأخطاء".









وتابع: "قلة البدائل مع توالي المباريات أدى لتراجع الفريق بدنيا أمام الزمالك اليوم، رغم البداية القوية إلا أن الفريق استقبل هدفين في الشوط الثاني بجانب وجود أخطاء مكررة ولا يوجد وقت لتصحيح مثل هذه الأمور".









وتابع: "حرس الحدود يستحق مكانا أفضل من ذلك، كنت أتمنى تحقيق الفوز والتمسك بأمل البقاء حتى آخر لحظة. وأعتقد أن الفريق فرط في نقاط مبكرا في سباق الدوري أدت لهبوطه".









واختتم حليم تصريحاته مؤكدا أنه "تحت أمر حرس الحدود" في أي قرار يتعلق بمصيره، سواء ببقائه مديرا فنيا للفريق، أو العودة لقطاع الناشئين في الموسم المقبل.