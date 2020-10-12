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أمير كرارة: مسلسل الاختيار خلى كل طفل حلمه يلتحق بالجيش المصري

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:20 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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حمزة شعيب
حل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،  ليتحدثان عن مسلسل "الاختيار" الذي قدماه سويًا، الموسم الرمضاني الماضي، ويحكي سيرة الشهيد أحمد المنسي.

وقال أمير كرارة:" مكنتش متوقع ضخامة وحجم مسلسل الإختيار إلا بعد الإنتهاء منه، مردفا:" الناس كلها تأثرت بالمسلسل والرسالة وصلتلهم كويس جدا ورد الفعل اللى شوفته في الشارع كان رهيب".

وتابع:" مسلسل الإختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة  الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
 
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