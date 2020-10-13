تحقيقًا لرؤية مصر 2030.. محافظ الغربية: جامعة طنطا شريك أساسي في التنمية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدور الكبير الذي تقدمه جامعة طنطا بوصفها شريكا أساسيا لخدمة المشروعات التنموية التي تعمل عليها المحافظة بكافة القطاعات الخدمية، بجانب الاستفادة من خبرات أساتذتها العلمية والبحثية في مجال التدريب والتعليم المستمر وتقديم الاستشارات الفنية بما لديها من طاقات إبداعية، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بمقر ديوان عام المحافظة.



