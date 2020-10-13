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حوادث

عضو الهيئة الوطنية: الإشراف على الانتخابات واجب وطني لتحقيق الديمقراطية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير - عدسة / إبراهيم قمديل
قال المستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد عملية الفرز يتم إحصاء أصوات المرشحين في نموذج ١٦ ن، ويتم وضعه في حافظة بلاستيكية مغلقة بإحكام .

وأضاف أبو ضيف خلال كلمته بندوة الاشراف على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، رئيس اللجنة العامة يقوم بتجميع جميع نماذج اللجان الفرعية، ثم يتسلم رئيس اللجان العامة بتسليم كافة النماذج إلى لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية.

وأشار أبو ضيف إلى أنه بالرغم من صعوبة المسئولية وثقلها، إلا أن الإشراف ومتابعة القضاة للانتخابات البرلمانية عمل وطني هام، وواجب يعتز به القضاة، لرفعة اسم مصر حاليا وتحقيق الديمقراطية.

جاء ذلك خلال الندوة التي تم عقدها بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدالهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من قضاة المجلس ، بشأن الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

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