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حوادث

ضبط موظفة اختلست مبالغ مالية من جمعية بسوهاج

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة تعمل باحدى الجمعيات بسوهاج لاختلاسها مبالغ مالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محامى لإحدى الجمعيات بسوهاج) بقيام إحدى السيدات "تعمل بذات الجمعية" بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية.

 أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام إحدى السيدات (منسق قروض بالجمعية المشار إليها " سابقا " – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج ) بإستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين ، وقامت بتحصيل أقساط قروض من (200) مقترض قيمتها بإجمالى مبلغ (800٫000 - ثمانمائة ألف جنيه مصرى) ، وإختلاسها لنفسها دون وجهة حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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