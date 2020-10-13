القومى لحقوق الإنسان: السياسات الضريبية إحدى وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن السياسـات الضريبيـة إحدى الوسائل الفاعلـة فـي تحقيـق العدالـة الاجتماعية والحـد مـن التفـاوت الاجتماعي في إطار عملية التنمية المستدامة.





جاء ذلك بمناسبة تنظيم المجلس مائدة مستديرة لمناقشة فلسفة السياسة الضريبية و العدالة الاجتماعية وذلك يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر والتي يشارك فيها وزارة المالية، أعضاء مجلس النواب، رؤساء المصالح الضريبية، أساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني.





وسوف ينظم المجلس عددا من الفاعليات حتي نهاية العام الجاري يوم ٢٨أكتوبر يعقد ندوة حول حقوق الإنسان في ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات ، يوم ٩ نوفمبر يعقد ندوة دولية حول مبدأ الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان وما يتصل به من حقوق أخرى في المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين في هذا الحق.