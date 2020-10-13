AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أمين عام جامعة بنها تكرم مندوب وزارة المالية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:14 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كرمت سامية عبد الحميد أمين عام جامعة بنها أحمد فتحي وكيل الوحدة الحسابية الفرعية بإدارة الجامعة وذلك تقديرا لجهوده المبذولة وما قدمه من تعاون خلال فترة عمله بالجامعة وذلك بحضور مندوبين وزارة المالية بالجامعة. 


وأشارت الأمين العام إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع العاملين بالجامعة وكذلك الجهات الرقابية المتعاونة مع الجامعة ، مؤكدة علي حرص الجامعة علي خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للجميع.

وأكدت عبدالحميد حرص جامعة بنها على دعم وتكريم العاملين المتميزين بالجامعة والسعى لتحفيزهم نحو بذل مزيدا من الجهود فى المستقبل.
وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أصدر عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة شملت تكليف الدكتور وليد طلعت عبدالحميد الأستاذ بقسم العلاج الطبيعى للأعصاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة قائما بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون التعليم  والطلاب ، وتعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقيام الدكتور أحمد أبو اليزيد الصاوي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات ، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي وقيام الدكتورة عبير أحمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري بأعمال رئيس مجلس قسم الفسيولوجيا الطبية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة

رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات بتعيين مديرين ونواب لـ 6 مشروعات بالجامعة

تجديد الثقة في عمداء كليات الإعلام والتمريض والعلاج الطبيعي والنباتات الطبية ببني سويف

بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

فى إطار استعداد الجامعة للعام الجامعى الجديد.. تكليف 6 وكلاء جدد بجامعة الوادى الجديد

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة

ترشيحاتنا

إم جي تستعد لطرح السيارة الجديدة MG HS رسميا في مصر.. صور

بسبب موسيماني .. صن داونز يرفض انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يستقر على بيع ساسي بعد دوري أبطال إفريقيا

بعد إصابته وعائلته بـ كورونا.. 5 معلومات عن الفنان محمود الليثى

بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

رجل يترك ثعابين ضخمة وفئران وأرانب تتجول بحرية داخل منزله وهذا ما حدث له

AdvertisementS

صفاء الهاشم تستهدف المصريين من جديد وتدعو لترحيلهم من الكويت

محافظة القاهرة تعلن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان ..اعرف الأوراق المطلوبة

ماذا فعلت هدير الهادي فتاة الـ تيك توك أثناء محاكمتها بعد علمها بوفاة والدها؟.. تفاصيل

إحالة أوراق المتهم باغتصاب ابنته بالمحلة إلى فضيلة المفتي

ربط زيادة المعاشات بـ15% من معدل التضخم وفقا للقانون الجديد

خلال أيام.. طرح 125 ألف شقة لمحدودى الدخل بالإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى. تفاصيل

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

السيسي يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي"

السيسي: نسعى للتوصل لحل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا

رسميا.. غزل المحلة يعود للدورى الممتاز بعد غياب 4 سنوات

مجدي عبد الغني عن منعه من الظهور على قناة Ten: صباح الفل

بعد تراجع الأهلي.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«وداد».. حكاية فيلم شهد أول ظهور لـ أم كلثوم على الشاشة .. ومؤامرة أدت لتدخل خبير ألماني لإخراجه

بتصميم خيالي.. مرسيدس تختبر سيارة كهربائية جديدة للطرق الوعرة 4×4².. صور

تركته والدته لدقائق.. طفل يشنق نفسه بالخطأ أثناء اللعب.. تفاصيل