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فن

بعد إصابته وعائلته بـ كورونا.. 5 معلومات عن الفنان محمود الليثى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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قسم الفن

أعلن الفنان محمود الليثي عن إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام وأن حالته الصحية مستقرة الآن وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.


وكتب محمود الليثي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش.

"

 ونرصد 5 معلومات عن محمود الليثي.


1- محمود الليثى ممثل مصرى تخرج من كلية هندسة ثم درس التمثيل فى الابداع الفنى بدار الاوبرا وشارك  فى العديد من الاعمال السينيمائية.


2- بدأ مشواره الفنى فى برنامج SNL بالعربى ثم شارك فى بعض الافلام و المسلسلات من أبرزهم كان فيلم الحارث بطولة أحمد الفيشاوى وكان ضيف شرف وشارك ايضا فى فيلم الغسالة قام بدور صغير وهو طبيب ،ثم  تواجد فى موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل النهاية  مع الفنان الكبير يوسف الشريف، وظهر فى مسلسل مملكة إبليس الجزء الاول و الثانى مع رانيا يوسف ،غادة عادل ،سلوى خطاب،كريم القاسم وأحمد داوود، وشارك فى أعمال عديدة اخرى منها فيلم الضيف مع شيرين رضا وأحمد مالك و مسلسل الزوجة 18 مع الفنان حسن الرداد ،مسلسسل أبو العروسة2، فيلم قلب أمه والكثير من الأفلام المسلسلات.


3-  قال الليثى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها "معكم منى الشاذلى أنه بدأ يقدم طلب أجازة من العمل لأجل حلمه فى التمثيل وان جميع الاموال التى اكتسبها من وظيفته كمهندس  وظفها لأجل حلمه وأثناء حديثه بكى بشدة. 


4- بجانب موهبة محمود الليثي فى التمثيل، كان له تجربة غنائية من خلال أغنية  "شاب عادى"  التى طرحها على السوشيال ميديا، وحققت نجاحا كبيرا، وحكى عنها فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على CBC " حبيت أعمل حاجة واضحة مش تقليدية مثل أغانى الحب والشوق والقمر وفى ذات الوقت تكون قريبة من الناس و خاصة الشباب وغنى مقطع من الاغنية التى تقول :"انا شاب عادى مفياش حاجة مميزة.. خريج تجارة عشان مجموعى مجابش هندسة.. لو من الشباك هتبص.. هكون فى الفصل واقف فى النص.. صوتى واطى وهص هص من أيام المدرسة".


5- يشارك الفنان محمود الليثي في فيلم حظر تجول المشارك  فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقبل، بدورته الـ 42، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر 2020، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم مصري روائي طويل يتم اختياره للمنافسة بالمهرجان.


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