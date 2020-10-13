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فن

محمود الليثي معلنا إصابته بـ كورونا: ادعوا لمراتي وابني

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أكد الفنان محمود الليثي عن إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام وأن حالته الصحية مستقرة الآن وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.

 وكتب محمود الليثي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".

كانت احدث أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.

على جانب آخر، ينتظر محمود الليثي عرض فيلم "حظر تجول" الذي يشارك فيه إلى جانب إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، تأليف وإخراج أمير رمسيس.

يشار إلى أن الفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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