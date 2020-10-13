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فن

مريم ونور عامر منيب ترقصان مع عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاده.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:49 م
عمرو دياب وبنات عامر
عمرو دياب وبنات عامر منيب
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  انستجرام مقطع فيديو تظهر فيه مريم عامر منيب وهي ترقص مع الهضبة، كما ظهرت ايضا نور عامر منيب وذلك احتفالًا بعيد ميلاد النجم عمرو دياب، الأحد الماضي الموافق 11 أكتوبر.


واحتفل الهضبة عمرو دياب الأحد الماضي ، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

وما زالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.

وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.

من جانب آخر فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


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