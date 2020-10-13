AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ارتفاع قياسى فى الوفيات.. فيروس كورونا يواصل حصد أرواح البريطانيبن للأسبوع الرابع

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

كشفت الأرقام الرسمية  فى بريطانيا، اليوم ، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إنجلترا وويلز ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم ذكر فيروس كورونا في 321 شهادة وفاة في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر - وهو ما يمثل 3.2 في المائة من جميع الوفيات،و  يمثل هذا زيادة بنسبة 49 في المائة عن 215 حالة وفاة تم تسجيلها في الأسبوع السابق ، وضعف عدد الوفيات البالغ 139 الذي تم تسجيله قبل أسبوعين.


 وكشف بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) عن التأثير المدمر لـ Covid-19 على كبار السن ، مؤكدة أن شخصًا واحدًا فقط دون سن الثلاثين قد استسلم للمرض منذ أغسطس.  و97 فقط من بين حوالي 1400 حالة وفاة كانوا تحت سن الستين.


و زادت الوفيات المسجلة بفيروس كورونا - والتي تشمل ضحايا مشتبه بهم ومؤكدين - في سبع مناطق من أصل تسع مناطق في إنجلترا ، مما يثبت أن الظهور ليس فقط في الشمال المتضرر بشدة.


ورغم ارتفاع عدد الضحايا في جميع المجالات ، إلا أن الوفيات الأسبوعية لا تزال جزءًا بسيطًا مما كانت عليه خلال أحلك أيام الأزمة ، عندما كان هناك 8800 ضحية في الأسبوع.  ولا تزال الإنفلونزا والالتهاب الرئوي تقتل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المصابين بفيروس كورونا ، حيث توفي 1155 شخصًا بسبب أمراض الجهاز التنفسي في الأيام السبعة الماضية.


 وفي الوقت نفسه ، لا يزال عدد الأشخاص الذين يموتون في منازلهم أعلى من المتوسط ​​، مع 725 ضحية أكثر من المتوقع - مقارنة بـ 2313 في المتوسط.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوفاة بفيروس كورونا تتوقف على لون البشرة والجنسية.. تفاصيل

كورونا ثامن مرض شائع يسبب الوفاة في بريطانيا | تفاصيل

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

تسجيل ثلاث وفيات فقط بفيروس كورونا في بريطانيا

ارتفاع معدل إصابات كورونا بين الأطفال والشباب ببريطانيا

مليونا حالة إصابة بـ كورونا خلال أسبوع .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرو دياب يوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى لهذا السبب.. تفاصيل

وزيرة الصحة تكشف لـ صدى البلد خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا.. وحقيقة تطبيق الحظر الكلي

خلال 4 أيام.. 4.6 مليون عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم قبل صرف منحة السيسي

ماذا فعلت هدير الهادي فتاة الـ تيك توك أثناء محاكمتها بعد علمها بوفاة والدها؟.. تفاصيل

محمود الليثي معلنا إصابته بـ كورونا: ادعوا لمراتي وابني

مجدي عبد الغني عن منعه من الظهور على قناة Ten: صباح الفل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للحد من الكوارث.. أضرار البلاستيك على البيئة والصحة

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

ماكياج ذهبى .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد