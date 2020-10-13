ارتفاع قياسى فى الوفيات.. فيروس كورونا يواصل حصد أرواح البريطانيبن للأسبوع الرابع

كشفت الأرقام الرسمية فى بريطانيا، اليوم ، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إنجلترا وويلز ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم ذكر فيروس كورونا في 321 شهادة وفاة في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر - وهو ما يمثل 3.2 في المائة من جميع الوفيات،و يمثل هذا زيادة بنسبة 49 في المائة عن 215 حالة وفاة تم تسجيلها في الأسبوع السابق ، وضعف عدد الوفيات البالغ 139 الذي تم تسجيله قبل أسبوعين.

وكشف بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) عن التأثير المدمر لـ Covid-19 على كبار السن ، مؤكدة أن شخصًا واحدًا فقط دون سن الثلاثين قد استسلم للمرض منذ أغسطس. و97 فقط من بين حوالي 1400 حالة وفاة كانوا تحت سن الستين.

و زادت الوفيات المسجلة بفيروس كورونا - والتي تشمل ضحايا مشتبه بهم ومؤكدين - في سبع مناطق من أصل تسع مناطق في إنجلترا ، مما يثبت أن الظهور ليس فقط في الشمال المتضرر بشدة.

ورغم ارتفاع عدد الضحايا في جميع المجالات ، إلا أن الوفيات الأسبوعية لا تزال جزءًا بسيطًا مما كانت عليه خلال أحلك أيام الأزمة ، عندما كان هناك 8800 ضحية في الأسبوع. ولا تزال الإنفلونزا والالتهاب الرئوي تقتل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المصابين بفيروس كورونا ، حيث توفي 1155 شخصًا بسبب أمراض الجهاز التنفسي في الأيام السبعة الماضية.

وفي الوقت نفسه ، لا يزال عدد الأشخاص الذين يموتون في منازلهم أعلى من المتوسط ​​، مع 725 ضحية أكثر من المتوقع - مقارنة بـ 2313 في المتوسط.