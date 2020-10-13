AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يعلن قيودا صارمة للحد من تفشي كورونا.. غدا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:18 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
Advertisements
محمد عثمان
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من المحتمل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وبحسب الوكالة فإن القيود الجديدة يمكن أن تشمل حظر التجوال داخل البلاد في محاولة لاحتواء تفشي المرض.


وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 117 حالة وفاة و12,993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى 756,472 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 32,942 حالة وفاة.


وشهدت فرنسا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا حيث سجلت الأسبوع الماضي في يومين متتاليين أكثر من 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. بلجيكا تفرض قيودا على الوافدين الفرنسيين

فرنسا تشدد القيود في ليون بعد ارتفاع إصابات كورونا

أكثر من 16 ألف إصابة.. فرنسا تسجل معدلا قياسيا لإصابات كورونا في يوم واحد

مدينة فرنسية تتمرد ضد الحكومة بسبب إعادة فرض قيود كورونا

ماكرون يعلن فرض قيود جديدة في فرنسا وسط ارتفاعات قياسية في الإصابات بكورونا

بسبب كورونا.. فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في 4 مدن

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي"

عبد الفتاح: سعيد بأداء «رجال تنس الطاولة».. ونعد جماهير الأهلي بالدوري

تقرير تونسي: الزمالك يشارك في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.. وكاف يعفي الأهلي

فستان أسود مكشوف .. فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري السيدات لتنس الطاولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للحد من الكوارث.. أضرار البلاستيك على البيئة والصحة

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

ماكياج ذهبى .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد