الرئيس الفرنسي يعلن قيودا صارمة للحد من تفشي كورونا.. غدا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من المحتمل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.









وبحسب الوكالة فإن القيود الجديدة يمكن أن تشمل حظر التجوال داخل البلاد في محاولة لاحتواء تفشي المرض.









وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 117 حالة وفاة و12,993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى 756,472 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 32,942 حالة وفاة.









وشهدت فرنسا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا حيث سجلت الأسبوع الماضي في يومين متتاليين أكثر من 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.