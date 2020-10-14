جوجل بلاي يطلق 17 لعبة مجانا لهواتف أندرويد لفترة محدودة

إطلاق لعبة الفيدية الشهيرة Genshin Impact على هواتف أندرويد و و iOS مجانا بعد أن كان يتحمل اللاعبون الكثير من الأموال لشراء اللعبة لتحميلها على هواتفهم،

وأطلقت Genshin Impact مجانا بشخصيات وأسلحة قوية للغاية من سلاح آر بى جى ، ، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى والتى تم إطلاقها مجانا أيضا إلى جانب اللعبة ، ولكن هناك بعض الميزات الأخرى التى تتطلب دفع أو شتراك فى اللعبة .