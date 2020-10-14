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تكنولوجيا

جوجل بلاي يطلق 17 لعبة مجانا لهواتف أندرويد لفترة محدودة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
جوجل بلاى يطلق 17
جوجل بلاى يطلق 17 لعبة مجانا لهواتف أندرويد لفترة محدودة
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ندى على
أطلق متجر تطبيقات شركة جوجل، Google Play ، جوجل بلاى ، 17 لعبة مجانية لفترة محدودة لهواتف أندرويد ، حيث أن هذا الألعاب هى ألعاب مدفوعة وتتطلب اشتراكا، حيث يقوم متجر التطبيقات بكل مستمر بإصدار عدد من العروض على التطبيقات المدفوعة لتوفيرها لمستخدمى أندرويد للاستفادة من معرفة أفضل تطبيقات الألعاب المجانية، ومنح المستخدمين فرصة لتجربتها. 

وتتنوع الألعاب فيما بين الألعاب القتالية وألعاب الفيديو والألعاب البسيطة وغيرها، وذكر موقع عالم التقنية 17 لعبة تم طرحها مجانا لفترة معينة وهى : 


1- IKONOMIKON the memory game : مجاني لمدة يوم واحد ، وتتطلب اشتراكا 1.99$ 

2- Lootbox RPG : ، مجاني لمدة يومين، وتتطلب اشتراكا 0.99$ 

3- Dungeon Corporation P : An auto-farming RPG game) :، مجاني لمدة أربعة ايام  وتتطلب اشتراكا 1.99$ . 

4- Final Castle Defence : Idle RPG :  مجاني لمدة أربعة أيام ، وتتطلب اشتراكا 0.99$  . 

5- Blossom Clicker VIP :  مجاني لمدة خمسة أيام وتتطلب اشتراكا 0.99$ . 

6- Caveman Chuck Adventure :، مجاني لمدة خمسة ايام ، وتتطلب اشتراكا 2.49$

7- Dark Tower : مجاني لمدة خمسة ايام ، وتتطلب اشتراكا 2.49$ 

8- Dungeon & Pixel Hero VIP : مجاني لمدة خمسة ايام ، وتتطلب اشتراكا 0.99$

9- Galaxy Warrior: Alien Attack :  مجاني لمدة خمسة ايام ، وتتطلب اشتراكا 0.99$ 

10- Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead :  مجاني لمدة خمسة ايام ، وتتطلب اشتراكا 0.99$ 

11- Boss Rush: Mythology Mobile :مجاني لمدة ستة أيام، وتتطلب اشتراكا 1.99$ .

12- ly Traps Premium Adventure of Hell : ، مجاني لمدةستة ايام ، وتتطلب اشتراكا  1.49$

13- Hero Knights (idle RPG) : مجاني لمدة ستة ايام ، وتتطلب اشتراكا 1.49$،  وتتطلب اشتراكا 0.99$  

14 - Legend of the cartoon :، مجاني لمدة ستة ايام ، وتتطلب اشتراكا  2.49$

15- Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) : مجاني لمدة ستة ايام ،  وتتطلب اشتراكا 1.99$ . 

16- Stone Of Souls HD : مجاني لمدة ستة ايام ، وتتطلب اشتراكا 0.99$  

17- Idle Poo Factory VIP مجاني لمدة سبعة ايام ، وتتطلب اشتراكا  1.49$ 

ومؤخرا تم إطلاق لعبة الفيدية الشهيرة Genshin Impact على هواتف أندرويد و و iOS مجانا بعد أن كان يتحمل اللاعبون الكثير من الأموال لشراء اللعبة لتحميلها على هواتفهم، وأطلقت Genshin Impact  مجانا بشخصيات وأسلحة قوية للغاية من سلاح آر بى جى ، ، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى والتى تم إطلاقها مجانا أيضا إلى جانب اللعبة ، ولكن هناك  بعض الميزات الأخرى التى تتطلب دفع أو شتراك فى اللعبة . 
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