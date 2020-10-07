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تكنولوجيا

أفضل ألعاب فيديو مجانية لآيفون وأندرويد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
فضل ألعاب فيديو مجانية
فضل ألعاب فيديو مجانية لآيفون وأندرويد
ندى على
يستخدم ألعاب الفيديو اكثر من 2 مليار لاعب ومستخدم فى العالم أغلبهم يمارس هذه الألعاب على هواتفهم الذكية ، وتتطلب معظم هذه الألعاب اشتراكا كبيرا على متجر التطبيقات يكون شهربا او سنويا ، ومن المعروف أن هناك العديد من الألعاب المجانية الكثيرة التى تفتقر لامكانات الالعاب الاخرى المدفوعة . 

 وهناك بعض الالعاب المجانية الموجودة على متجر تطبيقات آبل وجوجل لهواتف آيفون وأندرويد ، والتى تحتوى على عدد من الميزات الرائعة والتى لا يعرفها أغلب المستخدمين وذكر موقع GamesRadar أفضل ألعاب الفيديو المجانية لهواتف آيفون وأندرويد : 



لعبة Genshin Impact 

Genshin Impact-Step into a Vast Magical World for Adventure

وتم إطلاق اللعبة بشكل مجانى مؤخرا ، احديدا يو 28 من شهر سبتمبر الماضى، وحققت نجاح أسطوري، حيث حصلت على 17 مليون تحميل على هواتف المستخدمين، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها مجانا على هواتف مستخدمى أندرويد وiOS، حيث كانت تتطلب اللعبة اشتراكا كبيرا قبل إطلاقها بشكل مجانى. 

وتم إطلاق لعبة Genshin Impact مجانا بشخصيات وأسلحة قوية للغاية من سلاح آر بى جى، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى والتى تم إطلاقها مجانا أيضا إلى جانب اللعبة، ولكن هناك بعض الميزات الأخرى التى تتطلب دفع أو شتراك فى اللعبة. 

وتتطلب لعبة Genshin Impact مساحة تخزين كبيرة على الهواتف حوالى 6 جيجا بايت، كما تتطلب اللعبة معدل تحديث للشاشة على الأقل 60 هرتز، كما تعمل اللعبة بسرعة 30 إطارا في الثانية. 

لعبة Paladins 

Overwatch-like Battle Game Paladins Is Now Free On The Switch | Takes On Tech

وهى لعبة خيالية تدور احداثها فى القرون الوسطى ، وتحتوى اللعبة على عدد كبير من الخرائط والاسلحة كما تشمل العديد من المراحل والمواقع بدءا من العصر الجليدى كما تشمل اللعبة العديد من الشخصيات المختلفة والتى يمكنك اختيارها أثناء اللعب بشكل مجانى أيضا . 

لعبة Counter-Strike: GO 

Counter-Strike: Global Offensive review | GamesRadar+

وهى لعبة قتالية وتعتبر من افضل أنواع القتال واللعبة عبارة عن مجموعتين يتقاتلان كل مجموعة منهما مكونة من 18 شخص ، ولديهم العديد من الأسلحة الثقيلة وخريطة مفتوحة للانتقال من خلالها فى أى وقت وعند نفاد الأسلحة يمكن للاعبين القتال بالسكاكين والاسلحة البيضاء الاخرى ، وتعد اللعبة من أعنف العاب القتال ، ولاقت العديد من الانتقادات . 

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