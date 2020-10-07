أفضل ألعاب فيديو مجانية لآيفون وأندرويد

يستخدم ألعاب الفيديو اكثر من 2 مليار لاعب ومستخدم فى العالم أغلبهم يمارس هذه الألعاب على هواتفهم الذكية ، وتتطلب معظم هذه الألعاب اشتراكا كبيرا على متجر التطبيقات يكون شهربا او سنويا ، ومن المعروف أن هناك العديد من ا لألعاب المجانية الكثيرة التى تفتقر لامكانات الالعاب الاخرى المدفوعة .





الموجودة على متجر تطبيقات آبل وجوجل لهواتف آيفون وأندرويد ، والتى تحتوى على عدد من الميزات الرائعة والتى لا يعرفها أغلب المستخدمين وذكر موقع GamesRadar أفضل ألعاب الفيديو المجانية لهواتف آيفون وأندرويد : وهناك بعض الالعاب المجانية









إقرأ أيضا : لفترة محدودة.. 12 لعبة مجانا على متجر التطبيقات Google Play





لعبة Genshin Impact









وتم إطلاق اللعبة بشكل مجانى مؤخرا ، احديدا يو 28 من شهر سبتمبر الماضى، و حققت نجاح أسطوري، حيث حصلت على 17 مليون تحميل على هواتف المستخدمين، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها مجانا على هواتف مستخدمى أندرويد وiOS، حيث كانت تتطلب اللعبة اشتراكا كبيرا قبل إطلاقها بشكل مجانى.





وتم إطلاق لعبة Genshin Impact مجانا بشخصيات وأسلحة قوية للغاية من سلاح آر بى جى، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى والتى تم إطلاقها مجانا أيضا إلى جانب اللعبة، ولكن هناك بعض الميزات الأخرى التى تتطلب دفع أو شتراك فى اللعبة.





وتتطلب لعبة Genshin Impact مساحة تخزين كبيرة على الهواتف حوالى 6 جيجا بايت، كما تتطلب اللعبة معدل تحديث للشاشة على الأقل 60 هرتز، كما تعمل اللعبة بسرعة 30 إطارا في الثانية.





لعبة Paladins









وهى لعبة خيالية تدور احداثها فى القرون الوسطى ، وتحتوى اللعبة على عدد كبير من الخرائط والاسلحة كما تشمل العديد من المراحل والمواقع بدءا من العصر الجليدى كما تشمل اللعبة العديد من الشخصيات المختلفة والتى يمكنك اختيارها أثناء اللعب بشكل مجانى أيضا .





لعبة Counter-Strike: GO









وهى لعبة قتالية وتعتبر من افضل أنواع القتال واللعبة عبارة عن مجموعتين يتقاتلان كل مجموعة منهما مكونة من 18 شخص ، ولديهم العديد من الأسلحة الثقيلة وخريطة مفتوحة للانتقال من خلالها فى أى وقت وعند نفاد الأسلحة يمكن للاعبين القتال بالسكاكين والاسلحة البيضاء الاخرى ، وتعد اللعبة من أعنف العاب القتال ، ولاقت العديد من الانتقادات .



