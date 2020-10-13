يحيى الفخراني وهدى عبد الناصر ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

أعلن النائب مصطفى بكري عن أسماء بعض المعينين في مجلس الشيوخ وهم كالاتى:
محمد ماهر مصطفى أبو غالي
أشرف ثابت سعد الدين
محمود محمد صلاح سعد
محمود اشرف أبو النصر عبدالله امين محمود
محمد عمر مصطفى
يوسف السيد عامر
ضياء اسماعيل مصطفي
أحمد عبدالله سيد
محمد شوقي
محمد صلاح الدين بدري
اللواء هارون ابوسحلي
محمود سيد محمود
محمد محمود ثروت
محمد مصطفي شردي
ابراهيم السيد عقيله
محمد فرج حافظ
حافظ ابو شوشة
يحيى شوقي محمد
احمد عبدالعزيز
محمد خالد
مصطفي احمد
محمد عبدالسلام
رمضان سرحان
محمد محمد زكي
السعدي عبد الحميد
الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم.
محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن.
عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق.
محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي.
نادية مبروك، رئيس الإذاعة السابق.
طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.
خلف الزناتي، نقيب المعلمين.
محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.
كوثر محمود، نقيب التمريض.
هدى جمال عبد الناصر.
سامح عاشور، نقيب المحامين.
فرج الدري.
الفنان يحيي الفخراني.
الفنانة سميرة عبد العزيز.
مصطفى شردي.
محمود الكردوسي.
إبراهيم حجازي.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب
وجدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.
ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
المادة (29)
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.