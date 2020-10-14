حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10/14 /2020.. اكتشف ما يخبئ لك برجك



يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم، لذا إليك أبرز توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 14-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي.





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برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل



إذا كنت طالبًا وتحاول الحصول على تعليم عالي ، فقد تضعف معنوياتك بسبب العقبات التي تعترض طريقك. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابيًا. قريبا يمكن أن تتحول الأشياء في صالحك.





بالحديث عن أموالك ، عليك أن تعمل بحكمة في الأمور المالية. أنت بحاجة إلى خطة مالية جيدة في هذا الوقت.







بالحديث عن حياتك الشخصية ، حاول الحفاظ على علاقات جيدة مع إخوانك. اليوم سيكون يوما أفضل من حيث الصحة.







برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو



إذا كنت تدير شركة ، فيمكنك تحقيق نجاح جيد و من المرجح أن يكون اليوم مختلطًا بالنسبة للموظفين. تجنب الكسل ولا تنشغل كثيرًا بالقيام بأي عمل وإذا تم تكليفك بعمل إضافي اليوم ، فحاول إكماله بأمانة وتفان تام وعلى الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم جيدًا. سوف تنفق بعناية وستولي المزيد من الاهتمام للادخار.





برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو سيكون



اليوم ميمون على جبهة العمل. إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن عمل ، يمكنك اليوم الحصول على وظيفة جيدة. أنت تعمل بجد وتستمر في المضي قدمًا. إذا كنت تعمل في منصب رفيع

احرص على أن يكون سلوكك لطيفًا مع كل من في المكتب.يُنصح الأشخاص الذين يديرون شركة بتجنب النزاعات مع شركائهم.







اليوم يمكن أن تكون هناك مشكلة تتعلق بالمال. ستكون صحتك جيدة واليوم ستشعر بالانتعاش الشديد.





برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو



ينصح رجال الأعمال بتوخي الحذر في هذا اليوم و لا توقع على أي ورقة على عجل. بصرف النظر عن هذا ، قد تكون هناك عقبات قانونية في عملك. الموظفين سيكون لديهم يوم حافل جدا. قد تضطر إلى العمل بجد اليوم.





لن يكون جو منزلك مناسبًا اليوم. يمكنك التحدث عن أي شيء لأخيك أو أختك.





برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

سيتعين على المواطنين الموظفين تجنب تحمل الكثير من عبء العمل. سيؤدي ذلك إلى زيادة التوتر لديك وقد يؤثر أيضًا على صحتك. سيصادف رجال الأعمال صفقة كبيرة اليوم.





سيكون هناك سلام في حياتك الشخصية وبالحديث عن صحتك ، قد تواجه بعض المشكلات اليوم. من الأفضل أن تأخذ وقتًا لنفسك أيضًا.







برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

بالحديث عن العمل ، ستولي اليوم اهتمامًا كاملًا لمهامك المهمة ، وخاصة الموظفين الذين سيعملون بجد لإكمال مهامهم المعلقة.





يمكن لرجال الأعمال التخلص من المشكلة الاقتصادية وسوف ينمو عملك مرة أخرى. إذا كنت تفكر في القيام بشيء جديد ، فإن اليوم جيد لمتابعة خطتك.







سيكون جو منزلك هادئًا. سيزداد الحب والترابط المتبادل في العلاقة مع عائلتك







برج الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر



حاول أن تقنع القريبين منك والغاضبين منك اليوم.. ركز على عملك بعقل هادئ ، ستتم إزالة جميع مشاكلك قريبًا.





يُنصح التجار بتجنب الإقراض وإلا فقد تتكبد خسائر فادحة.







سيكون جو منزلك جيدًا. بالحديث عن صحتك ، تجنب تناول الطعام في الخارج.





برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

إذا لم تكن قادرًا على التركيز بشكل صحيح على حياتك الشخصية مع العمل خلال المرات القليلة الماضية اليوم ، فستبذل قصارى جهدك لتحقيق التوازن بين الاثنين. إذا قمت بعمل ما ، فستحصل على الدعم الكامل من كبار السن / الرؤساء في إكمال أي مهمة صعبة في مكتبك. من ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال إجراء صفقات اقتصادية كبيرة. بصرف النظر عن هذا ،





برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر



ستكون هناك أنواع كثيرة من المخاوف في عقلك ولن تشعر بالرضا عقليًا. تجنب التسرع وإلا فقد تحصل على الكثير من الأخطاء .إذا كنت على وشك السفر للعمل ، فيمكن تأجيل هذه الرحلة في اللحظة الأخيرة. ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية. ستكون العلاقات مع عائلتك جيدة.





برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير



قد تنخفض حالتك المالية حيث قد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق الكثير. . إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا وكان لديك بعض المشكلات المعلقة لفترة طويلة ، فبمساعدة شخص قريب ، ستتم إزالة هذه المشكلة وستحصل على المال.





في هذا الوقت تحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتعليم أطفالك. بالحديث عن صحتك ، اليوم يمكن أن يكون هناك ألم مفاجئ في أي جزء من الجسم، وبسببه ستشعر بالضيق الشديد.





برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير



هناك احتمال حدوث تغيير كبير في حياتك اليوم. من المحتمل أن تحصل على نتيجة إيجابية لهذا التغيير ومن ناحية أخرى ، إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا قد تحصل على مبلغ ضخم من المال.





برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

