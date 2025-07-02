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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الوطنية للانتخابات نموذج للتنظيم والشفافية وتعزيز الديمقراطية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد الشعراوي

أشاد محمد مندي، أمين ريادة الأعمال بحزب "مستقبل وطن" في محافظة دمياط، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات وجاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لضمان حسن سير الانتخابات وانضباطها، والتي من بينها تدريب ما يزيد على 10 آلاف و600 قاض من القضاة المشرفين على الانتخابات، وذلك من أجل تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الجهد والوقت وضمان أداء الناخب لواجبه الدستوري بحرية كاملة وسرية تامة.

وقال “مندي”، في بيان، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ يعكس التزام الدولة الراسخ بترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت مجددًا أنها مؤسسة وطنية مسؤولة، تتحرك بثبات نحو تمكين المواطن المصري من ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله، بما يُرسخ الاستقرار السياسي ويُعزز المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة المصرية في ظل قيادة رشيدة.

وأضاف أمين ريادة الأعمال بحزب "مستقبل وطن" في محافظة دمياط، أننا على ثقة تامة بأن هذه الانتخابات ستكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط التنظيمي والإشراف القضائي الكامل، ما يُعزز ثقة الداخل والخارج في المنظومة الانتخابية المصرية، ويؤكد قدرة مؤسساتنا على إدارة استحقاقات كبرى بكفاءة واقتدار"، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من خلال توفير بيئة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين، وقد تجلى ذلك في حرص الهيئة على تطبيق المعايير الدولية في مراقبة الانتخابات، فضلاً عن تيسير الإجراءات الانتخابية أمام الناخبين وتوفير كل سبل الراحة لهم لضمان المشاركة الفاعلة؛ كما أثبتت الهيئة قدرتها على مواجهة التحديات التنظيمية والتقنية، بما يتماشى مع تطورات العصر الحديث، ويعكس مستوى عالٍ من التميز في إدارة العملية الانتخابية.

واختتم: أود أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع القائمين على الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المستمرة في ضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مهامهم المستقبلية.

محمد مندي مستقبل وطن الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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