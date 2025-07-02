رئيس المصريين الأحرار يُكلف اللواء جمال أبو إسماعيل مستشارًا للعلاقات الخارجية

أصدر النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف اللواء أركان حرب الدكتور جمال أحمد محمد أبو إسماعيل بمنصب مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، في إطار تعزيز القامات ذات الكفاءة والخبرة لدعم رؤية الحزب وتوسيع مجالات التواصل الخارجي.

ويُعد اللواء أبو إسماعيل من الكفاءات الوطنية البارزة، حيث خدم في صفوف القوات المسلحة منذ عام 1980 وحتى إحالته للتقاعد في فبراير 2019، وتدرّج خلال تلك الفترة في مواقع قيادية مهمة أبرزها: "قائد لواء مدفعية، ورئيس أركان إدارة عسكرية، ومدير الكلية العسكرية، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



كما شغل منصب ملحق دفاع في المملكة المتحدة، ومشاركته في بعثات تدريبية دولية بالولايات المتحدة وباكستان.

كما يتمتع بسجل أكاديمي وعلمي متميز، إذ حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ماجستير العلوم العسكرية، زمالة كلية الحرب العليا، ليسانس الحقوق،دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية.

وخلال خدمته العسكرية، حصل على عدد من الأوسمة والأنواط تقديرًا لجهوده، من بينها: "وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب العسكري (الأولى والثانية)، نوط التدريب، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميداليات 25 يناير و30 يونيو".

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن تعيين اللواء د. جمال أبو إسماعيل يأتي ضمن خطة الحزب لضم الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الواسعة، خاصة في مجالات العلاقات الدولية والاستراتيجية، بما يعزز من تواجد الحزب محليًا ودوليًا.