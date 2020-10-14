إياد نصار: تجسيدي للضابط الإسرائيلي في الممر تكليف وطني لا يقل عن دور أحمد عز

قال الفنان إياد نصار ، إن تجسيدي لـ شخصية الضابط الإسرائيلي في فيلم الممر هو تكليف وطني لا يقل عن الدور الذي أدّاه الفنان أحمد عز في تجسيد شخصية الضابط المصري.





وأضاف " نصار" خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناة دي ام سى، قائلاً إن "يجب أن أ صنع شكلاً للعدو واضح ومفهوم خطورته ومفهوم تهديده بشكل حقيقي حتى تظهر البطولة الحقيقية في المقابل" .





وأوضح اياد نصار ، إن هذا العدو ليس ساذجًا لأنه يبني نفسه على عقيدة شريرة، لافتاً إلى أنه جسّد شخصية المقدم ابراهيم في مسلسل الاختيار . ساذجًالأنهنفسهالاختيار





وتابع قائلا: إن تقديمي لـ شخصية المقدم ابراهيم في مسلسل الاختيار؛ جاء لأنه ضابط مظلات و يقدم الجزء الوطني وأساس تجسيد الشخصية هو دافع الوطنية وان نكون مؤمنين بما يقوم به ابطال الوطن .



