إياد نصار: تجسيدي للضابط الإسرائيلي في الممر تكليف وطني لا يقل عن دور أحمد عز

قال الفنان إياد نصار، إن تجسيدي لـ شخصية الضابط الإسرائيلي في فيلم الممر هو تكليف وطني لا يقل عن الدور الذي أدّاه الفنان أحمد عز في تجسيد شخصية الضابط المصري.
وأضاف "نصار" خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناة دي ام سى، قائلاً إن "يجب أن أصنع شكلاً للعدو واضح ومفهوم خطورته ومفهوم تهديده بشكل حقيقي حتى تظهر البطولة الحقيقية في المقابل".
وأوضح اياد نصار، إن هذا العدو ليس ساذجًا لأنه يبني نفسه على عقيدة شريرة، لافتاً إلى أنه جسّد شخصية المقدم ابراهيم في مسلسل الاختيار.
وتابع قائلا: إن تقديمي لـ شخصية المقدم ابراهيم في مسلسل الاختيار؛ جاء لأنه ضابط مظلات ويقدم الجزء الوطني وأساس تجسيد الشخصية هو دافع الوطنية وان نكون مؤمنين بما يقوم به ابطال الوطن .