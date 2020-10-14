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حوادث

استغلال النساء في المتعة الحرام.. قصة رجل و5 فتيات روجوا للرذيلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:11 م
استغلال النساء في
استغلال النساء في الجنس
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لزواج القاصرات عرفيًا نظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بتزعم جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية منتظمة تخصصت فى الإستغلال الجنسى للنساء عن طريق التواصل مع راغبى المتعة الحرام من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالاشتراك مع سيدتان أخرتان، وإستخدامها فى استقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية.

باستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط كلٍ من ("منشىء الصفحة المشار إليها" - سيدتان – 3 فتيات) وبمواجهة المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) أقروا بقيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإستغلال الجنسى للنساء عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه وأن من بين ضحاياهم الفتيات الثلاثة حيث قاموا بإستقطابهن وعرضهن على عملائهم من راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عن كل فتاة مستغلين سوء حالتهن المعيشية وحاجتهن للمال .. وضُبط مع المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) عدد 5 هواتف محمولة بها العديد من الرسائل والمحادثات النصية التى تدل على ضلوعهم فى نشاطه الآثم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها ، لا سيما جرائم إستغلال الفتيات ، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.

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