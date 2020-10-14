AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، بتفقد أعمال مشروع تطوير و تقوية طريق الشط بمدينة القنطرة شرق، خلال زيارته محافظة الاسماعيلية، واستمع إلى شرح من المهندس أشرف غنيم مدير فرع سيناء المنفذ للأعمال والذى أوضح أن طول الطريق يبلغ 36 كيلومتر و عرض الطريق 12.5 متر بإجمالى 3 حارات و تبلغ التكلفة 230 مليون جنيه.

كذلك قام المهندس سيد فاروق بزيارة إلى محطة مياه المستقبل بالاسماعيلية واستمع إلى شرح من المهندسان هانى هاشم مدير فرع القناة و هانى سعيد نائب مدير الفرع المشرف على المشروع إلى مكونات المحطة و الموقف التنفيذى حيث تبلغ طاقة المحطة فى المرحلة الأولى 400 لتر /ثانية (34 الف متر مكعب فى اليوم).

ويتكون المشروع من مأخذ و عداية نفقية قطر 1200 مم – محطة رفع المياه العكرة – خط لنقل المياه العكرة قطر 1000 مم بطول 4200 متر – بدالة وعداية أسفل السكة الحديد.

ما يتكون من محطة التنقية مكونة من  بئر توزيع – عدد 2 مروق– مبنى المرشحات – الخزان الأرضى – مبنى الطلمبات المرشحة بالإضافة إلى أساسات المرحلة الثانية لعدد 2 مروق و الخزان الأرضى بعدد 2.

و أضافت المهندسة أميرة محمد على مدير المشروع أن المحطة تخدم 113 ألف مواطن وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

اقرا ايضا: 

سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية
سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية
سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية
سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية
سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يفتتح مشروع الصرف الصحي بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه ويخدم 25 ألف نسمة

يضم 12 محطة و4 كباري سيارات.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائي.. فيديو

المقاولون العرب: افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمناسبة احتفالات أكتوبر تخدم أبناء الإسماعيلية

رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتركيب أغطية بالوعات وأعمال الملس ودخول محطة مياه شرب الكاب الخدمة بعد التطوير

حملة مكبرة لتغطية بالوعات الصرف بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

مجدى عبدالغني يكشف تفاصيل مشروع الزر الأحمر في الدوري المصري

النقل العام: تخفيض 50% من التذكرة لمن تجاوز الـ60 عاما وإعفاء كامل لأكبر من 70 سنة.. فيديو

هذا الفعل لا يجوز للرجال القيام به قبل الزفاف .. أمين الفتوى يكشف عنه

خاص| تطورات حالة رونالدو الصحية وموقفه من مواجهة برشلونة

حفلة داخل سيارة.. ضبط 6 أشخاص مارسوا أفعالا مخلة في الشارع بالدقهلية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء ..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداى تكشف عن سنتافي 2021.. وحش جديد تنافس به..صور

إعلان أم فراغ؟.. أول قطعة دجاج تذهب للفضاء.. شاهد

لامبورجيني تحتفل بالعيد الـ 50 لـ أوراكو..أيقونتها الخارقة