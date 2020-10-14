سيد فاروق يزور أعمال طريق الشط بالقنطرة ومحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية

قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب ، بتفقد أعمال مشروع تطوير و تقوية طريق الشط بمدينة القنطرة شرق، خلال زيارته محافظة الاسماعيلية، واستمع إلى شرح من المهندس أشرف غنيم مدير فرع سيناء المنفذ للأعمال والذى أوضح أن طول الطريق يبلغ 36 كيلومتر و عرض الطريق 12.5 متر بإجمالى 3 حارات و تبلغ التكلفة 230 مليون جنيه.





كذلك قام المهندس سيد فاروق بزيارة إلى محطة مياه المستقبل بالاسماعيلية واستمع إلى شرح من المهندسان هانى هاشم مدير فرع القناة و هانى سعيد نائب مدير الفرع المشرف على المشروع إلى مكونات المحطة و الموقف التنفيذى حيث تبلغ طاقة المحطة فى المرحلة الأولى 400 لتر /ثانية (34 الف متر مكعب فى اليوم).





ويتكون المشروع من مأخذ و عداية نفقية قطر 1200 مم – محطة رفع المياه العكرة – خط لنقل المياه العكرة قطر 1000 مم بطول 4200 متر – بدالة وعداية أسفل السكة الحديد.





ما يتكون من محطة التنقية مكونة من بئر توزيع – عدد 2 مروق– مبنى المرشحات – الخزان الأرضى – مبنى الطلمبات المرشحة بالإضافة إلى أساسات المرحلة الثانية لعدد 2 مروق و الخزان الأرضى بعدد 2.





و أضافت المهندسة أميرة محمد على مدير المشروع أن المحطة تخدم 113 ألف مواطن وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه للمرحلة الأولى.





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