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محافظات

خلال جولة بالمدارس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مجموعات التقوية.. صور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:12 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ، ومنها مدرسة الشهيد سلام الثانوية بكفر الشيخ ، موجهاَ بضرورة متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، والدكتور سامح صديق ، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب المشاركين في مجموعات التقوية، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، والفرق بينها وبين مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدين على رفضهم التوجه لمراكز الدروس الخصوصية ،وأنهم يجدون الاهتمام بمجموعات التقوية بالمدرسة .

وقال الطلاب لمحافظ كفر الشيخ، إن هناك عددا كبيرا من الطلاب تركوا مراكز الدروس الخصوصية المكدسة بالطلاب والتي ستؤثر سلبًا على صحتهم ، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

خلال جولة بالمدارس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مجموعات التقوية.. صور
خلال جولة بالمدارس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مجموعات التقوية.. صور
خلال جولة بالمدارس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مجموعات التقوية.. صور
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