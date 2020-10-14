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توك شو

المحافظات بتحسدنا عليه.. رسائل حب من أهالي الجيزة لـ محمد أبو العينين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:51 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا لرسائل أهالي محافظة الجيرة لمحمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع.


وقال مواطن، إن جميع محافظات مصر تحسدنا على محمد أبو العينين لأن له إنجازات كبيرة في المحافظة، مضيفا أن أهالي المنيب والقصبجى والدقي والعجوزة فرحون جدا بترشيحه وطلبنا منه النزول وبالفعل نزل علشان رغبات الناس.


وتابع آخر، أن الطرق في حاجة لرصف في المنيب، وشكرا على  اللي انت بتعمله ومن فضلك اهتم أكتر بالشباب.


وأكمل ثالث، أنه يشكر أبو العينين على كل اللى بيعمله لحل  مشاكل المنيب  وهو رجل محترم وعايزينه ينظر نظرة للمنيب.


وأكد مواطن آخر،  :"ان شاء الله ناجح ناجح وربنا يوفقه للبلد وده اجدع راجل في الجيزة، والناس كلها بتحب محمد أبو العينين لانه خادم البلد".


وقال آخر، :"الجيزة كلها تعرفه وساند ناس كتيرة وان شاء الله هياخدها وعايز أقول له تسلم وربنا يخليك لينا ، وعايزينه يهتم بموضوع البطالة، وهو راجل عشرة على عشرة واللي عمله مفيش نائب في مصر عمله وعمل حاجات كتيرة أوي في الشوارع".

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