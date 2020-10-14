أبو العينين لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة: أدعو الله في صلاتي أن أكون عند حسن ظنكم

وجه النائب محمد أبو العينين ، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، رسالة إلى أهل دائرته.





وقال محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فخور وانا في خدمتكم سواء كنت نائبا أو لا، وحبكم وثقتكم غالية عليا جدا، وفي كل صلاة ادعي الله بأن أكون عند حسن ظن الدائرة". بيكمفيادعي





وأضاف محمد ابو العينين:" لازم نقف بجانب الرئيس السيسي ، وهناك إصرار من القائد لتعظيم القيمة المضافة في كافة المجالات".





وأكد محمد أبو العينين، أن جميع طلبات أبناء الجيزة والعجوزة والدقى طلبات مشروعة، وسوف يتم تنفيذها، مضيفا:" جلست مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لتلبية مطالب أبناء الجيزة والعجوزة والدقي".





ولفت محمد أبو العينين، إلى أن هناك تخطيطا شاملا لجميع المشكلات التى يواجهها المواطنون فى الدقى، وكشف أن محافظ الجيزة رجل وطنى ويريد خدمة وطنه.





وأشار محمد أبو العينين، إلى أنه فى خدمة أبناء الجيزة والدقى والعجوزة سواء كنت نائبًا بمجلس النواب، أو كنت خارج مجلس النواب.





وأوضح محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح وما أنجزه فى 5 سنوات، ما كان سيتم فى أكثر من 20 عامًا، واتمنى أن تصل الرؤي التى يطرحها السيسي إلى عقل و قلب كل مواطن مصري.