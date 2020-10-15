رانيا علواني: مستحيل أن أخطئ في حق جمهور الأهلي.. وقدمت بلاغات ضد الفبركة

أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن أزمة السوشال ميديا لم تكن سوى محاولة للوقيعة بوجود حسابات عدة مفبركة تحمل اسمها وصورتها.
وقالت "علواني"، في حوار تلفزيوني على قناة "الأهلي" ببرنامج "البيت الكبير" مع "هاني رمزي وسهام صالح"، إنها من المستحيل أن تخطئ في حق جمهور الأهلي الذي صنع تاريخها وعلاقتها به رائعة.
وأوضحت عضو مجلس الأهلي "قدمت بلاغات ضد الفبركة التي حدثت للوقيعة بيني وبين الجمهور، ولا يمكن لأحد أن يصدق أنني أخطئ في حق جمهور الأهلي".
وشددت "علواني"، على أنها تعلمت الإدارة داخل أروقة النادي الأهلي ووصلت إلى أعلى منصب دولي في الإدارة الرياضية من خلال النادي الأهلي.
وكانت بعض التقارير أشارت إلى رفض رانيا علواني صلح الأهلي الأخير مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وهو ما نفته علواني بشكل قاطع وحاسم .
وأكدت د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.