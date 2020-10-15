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رياضة

رانيا علواني: مستحيل أن أخطئ في حق جمهور الأهلي.. وقدمت بلاغات ضد الفبركة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:33 ص
الدكتورة رانيا علواني
الدكتورة رانيا علواني
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ريهام بكير
أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن أزمة السوشال ميديا لم تكن سوى محاولة للوقيعة بوجود حسابات عدة مفبركة تحمل اسمها وصورتها.

وقالت "علواني"، في حوار تلفزيوني على قناة "الأهلي" ببرنامج "البيت الكبير" مع "هاني رمزي وسهام صالح"، إنها من المستحيل أن تخطئ في حق جمهور الأهلي الذي صنع تاريخها وعلاقتها به رائعة.

وأوضحت عضو مجلس الأهلي "قدمت بلاغات ضد الفبركة التي حدثت للوقيعة بيني وبين الجمهور، ولا يمكن لأحد أن يصدق أنني أخطئ في حق جمهور الأهلي".

وشددت "علواني"، على أنها تعلمت الإدارة داخل أروقة النادي الأهلي ووصلت إلى أعلى منصب دولي في الإدارة الرياضية من خلال النادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى رفض رانيا علواني صلح الأهلي الأخير مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وهو ما نفته علواني بشكل قاطع وحاسم .

وأكدت د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
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