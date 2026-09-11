قائد القيادة المركزية الأمريكية يتوجه للسعودية لإجراء محادثات تنسيقية عاجلة

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر توجه إلى السعودية الخميس، لإجراء محادثات تنسيقية عاجلة.

وبحسب المصادر الأمريكية ؛ فقد أبلغ مسؤولون عسكريون ومدنيون أمريكيون نظراءهم السعوديين خلال الأسابيع الماضية بأن توجيهات ترامب تركز على إيران وتأمين مضيق هرمز وتجنب فتح جبهة عسكرية جديدة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبه خلالهما بشن ضربات ضد الحوثيين، لكن ترمب رفض الطلب.

وقال مسؤولين أمريكان أن إدارة ترامب لا تعتزم تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن، في ظل سعي واشنطن لتكثيف دعمها للسعودية مع تجنب الانخراط العسكري المباشر في اليمن.

ويأتي ذلك مع تصاعد القلق الأمريكي بشأن الصراع في اليمن، بينما تسعى السعودية بحسب رويترز، لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، فيما لم يصدر البيت الأبيض أو السفارة السعودية في واشنطن رداً على التقرير.