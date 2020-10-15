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مرأة

بملابس كلاسيك.. نداء شرارة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نداء شرارة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نداء شرارة في الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون أسود مع قميص باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكيت باللون الكشمير مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت نداء شرارة حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والمتناسبة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، ارتدت نداء شرارة طرحة بسيطة باللون الأسود ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


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