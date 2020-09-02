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فن

نداء شرارة: سأكشف تفاصيل أغنيتي الجديدة قريبا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أكدت الفنانة نداء شرارة، أنها تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، ومنشغلة حاليًا في إحياء عدة حفلات غنائية.

قالت نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد" : "الجمهور يطلبون مني الظهور في لايف كي أتحدث عن أغنيتي الجديدة التي أستعد لطرحها وسأكشف تفاصيلها قريبا".

يذكر أن قالت نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد": "سعيدة جدا بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية شروط وتفاعل الجمهور معها من جميع الوطن العربي، واستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول بعد النجاح الذي حققناه بأغنية "حبيتك بالتلاتة".

أغنية "حبيتك بالتلاتة" حققت ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: سامر أبو طالب، ومن إنتاج وتوزيع: جان ماري الرياشي.
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