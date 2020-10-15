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توك شو

رشا مجدى: 15 أكتوبر اليوم العالمي لغسيل الأيدي.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
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ريهام فيكتور
 قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن اليوم 15 أكتوبر يوافق اليوم العالمي لغسيل الأيدي ، مؤكدة أن غسل الأيدى أصبح مهم جدا فى فترة جائحة كورونا المستجدة .

وأضافت  الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها لبرنامج « صباح البلد » ،المذاع على فضائية «صدى البلد» ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى ، أحمد حمدى ، أن الأيدى أقرب وسيلة لنقل الميكروبات .

وأشارت  الإعلامية رشا مجدى ، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت على غسل الأيدى فى كل بلدان العالم ولذلك قامت بعمل يوم مخصص لها يحتفل به كل الجنسيات حتى لا يتناسوا هذا الموضوع المهم .

وتابعت الإعلامية رشا مجدي ، أن الأيدى هى الوسيلة  الضرورية لحماية الإنسان من الأمراض المتعددة ، بالإضافة إلى أنها طريقة وقاية فعالة وغير مكلفة لنقي أنفسنا من أمراض كثيرة جدا.

وأكدت الإعلامية رشا مجدى ، أن الأيدى هى السبب الرئيسى للإصابة بالعدوى عن طريق وضع اليد على العين أو الوجه ، مشيرة إلى أن غسل الأيدى موضوع سهل ومفيد .

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