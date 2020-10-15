شقيق الشهيد محمد كريم ضيف: هشام عشماوى تربص بأخى واغتاله بمنتهى الخسة.. فيديو

قال ملازم أول تحت الاختبار، أحمد ضيف، شقيق الشهيد ملازم أول قوات مسلحة محمد كريم أحمد ضيف، من سلاح المشاة، إن شقيقه استشهد وهو راجع من مأمورية على طريق الصالحية الجديد فى عام 2013، وكان عائدا على وحدته وتربص به الإرهابى الخسيس هشام عشماوى.





وتابع "الخسيس هشام عشماوى، كان يعرف الطريق الذى يعود منه الضباط لوحدهم وتربص بهم واغتالهم برصاصته الغادرة بمنتهى الخسة والندالة".





وحرص طلاب وخريجى دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، على استعراض مهاراتهم القتالية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال استعراض اجتياز الموانع الخطرة متدرجة الصعوبة، كما حرص الطلاب على رفع علم مصر تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، حيث استقبل حرس الشرف الرئيس بالسلام الوطني.





وبدأ احتفال اليوم، باستعراض تدريبات بدنية عالية القوة والمهارة للخريجين بعد أن ثقلتها التدريبات المستمرة والتمرينات المتقدمة لتعطى سرعة فى رد الفعل أمام أى عدو.