محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين في نهائي أولمبياد الطفل المصري

هنأ اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، الفائزين في نهائي أولمبياد الطفل المصري 2020م، وحصول 11 منهم على مراكز أولى ومتقدمة على مستوى الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف لإعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التي يشاركون بها، وتمثل حافزًا قويًا في البدء بمرحلة جديدة، لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم، وتأهيلهم، وتدريبهم، وصقل موهبتهم.





وأشار نور الدين، إلى أهمية المشروع في تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

ووجه عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة للاعبين الفائزين بنهائي أولمبياد الطفل المصري 2020م، وحصول 11 منهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن اثبتوا جدارتهم في منافسات القطاع بالقليوبية، وتمكن أشبال المحافظة من حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن؛ أسماء الفائزين في نهائي اولمبياد الطفل المصري الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية على مستوى الجمهورية كالتالي، اللاعب احمد محمد نصر الدين ،الحاصل على المركز الأول ميدالية ذهبية " الكاراتيه "، واللاعب محمد حاتم محمود ،الحاصل على المركز الأول ميدالية ذهبية " التايكوندو "، واللاعبة منه الله احمد رسلان ،الحاصلة على المركز الثاني تنس الطاولة فردى بنات، واللاعب عمار عبدالسلام عبدالقادر الحاصل على المركز الثالث في الوثب الطويل " العاب القوى " بالإضافة إلى حصول فريق كرة السلة على المركز الثالث ممثلا لنادى كفر الشيخ الرياضي.







