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حوادث

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم على طريق المنصورة دكرنس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:41 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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همت الحسينى1
حصل موقع "صدى البلد" على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة نقل وميكروباص أمام قرية القباب مما أدى إلى مصرع ٣ أفراد واصابة ٦ آخرين.

والمتوفيون هم " فاطمة ابراهيم محمود سالم،٣٥عاما ديرب الخضر مركز بنى عبيد،  محمد رمضان رشاد ٤٠ عاما من مدينة دكرنس، احمد محمد المتولي شحاته ٣٦ عاما مقيم بني عبيد".
أما المصابون هم :"أحمد رشاد عبد الحميد ٥٣ عاما من ميت مجاهد، مركز دكرنس و محمد ابراهيم السيد مصطفي٢٥ عاما، سلوي ابراهيم محمود احمد سالم ٥٠ عاما من ديرب الخضر مركز بنى عبيد و سارة ابراهيم شعبان محمد ٢١ عاما و ذكري حسن سعد حسن ٢١ عاما وأحمد حمدي لطفي ٢٦ عاما مقيم دكرنس .

وتعود الواقعة بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق دكرنس المنصورة أمام قرية القباب ووجود مصابين ووفيات.

انتقل ضباط المباحث و٥ سيارات اسعاف الى مكان البلاغ وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى دكرنس العام.

فيما أكد مصدر طبى أن الحادث أسفر عن مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٦ آخرين من ركاب الميكروباص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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