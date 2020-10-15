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تعليم

أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:29 م
المشروع القومي للمدارس
المشروع القومي للمدارس
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ياســـمين بدوي
 أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تتولى الإشراف على مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات الذي يعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم

و يقوم القطاع الخاص الفائز بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكية هذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك في حالة تشغيلية جيدة منصوص عليها بعقد المشاركة المبرم بين وزارة التربية والتعليم وشركات المشروع التي أسسها القطاع الخاص.

ويتمثل دور الحكومة في المشروع  فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة المدارس عليها، وتسهيل عملية استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق

وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على العملية التعليمية في مدارس المشروع بالكامل خاصة تحديد المناهج الدراسية المتبعة مع إعطاء القطاع الخاص الحق فى اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

واستهدفت المرحلة الأولي من المشروع  إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحري، والدلتا وصعيد مصر، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2020/2021

ومن المقرر أن تدخل باقي مدارس المشروع للخدمة تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية

وبالنسبة لـ المرحلة الثانية للمشروع ، فالوزارة تخطط لطرح بناء وتشغيل 98 مدرسة بمحافظات جمهورية مصر العربية 

ويتم اختيار اماكن المدارس بتوزيع جغرافي يراعي دراسات الاحتياج وتحقيق هدف معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر

ولأول مرة .. سيتم تغطية مناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها.

وستدرس وزارة المالية طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدراتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في الفوز بالمناقصة العالمية المخطط طرحها فور تحديد عدد المدارس المستهدف بنائها في المرحلة الثانية للمشروع.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الاخباري، صورا توضح مستوى تجهيزات مدارس المرحلة الاولى من المشروع .
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
أعلى مستوى| شاهد صورًا حية لمشروع بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة
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