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أخبار العالم

بايدن: ترامب يذكر معلومات غير دقيقة بشأن لقاح كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يذكر معلومات غير دقيقة فيما يتعلق باللقاح ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ثاني ثاني مناظره انتخابية في مواجهة  بين ترامب وبايدن حيث يردان على أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تليفزيونية مختلفة.

وأضاف بايدن: " الرئيس ترامب لم يقم بأي شئ من أجل مكافحة فيروس كورونا".

واستطرد: "إذا تم اختبار اللقاح ضد كورونا عبر 3 مراحل ودعمه العلماء سأحصل عليه وأشجع الناس على ذلك".

يشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا في الأول من اكتوبر.

ويتقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه، جو بايدن بأنه "سياسي فاسد" خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه "لا ينبغي حتى السماح له بالترشح" للبيت الأبيض.

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