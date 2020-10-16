كيف تغير فصيلة الدم خطر الإصابة بكورونا؟

تتجدد الأبحاث والدراسات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتزامن مع الموجة الثانية لتفشي الجائحة، ومنها أحدث دراسة توضح العلاقة بين فصيلة الدم وشدة الإصابة بالعدوى.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت دراستان هذا الأسبوع يشيران إلى أن أصحاب فصيلة الدم o لديهم مخاطر أقل للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى انخفاض احتمالية الإصابة بعدوى شديدة إذا أصيبوا.





وكانت قد وجدت إحدى الدراسات الجديدة على وجه التحديد أن مرضى كوفيد-19 أصحاب فصيلة الدم من النوع O أو B يقضون وقتًا أقل في وحدة العناية المركزة، مقارنة بأصحاب الفصيلة من النوع A أو AB. كما يعدوا أقل عرضة للإصابة بالفشل الكلوي.





تعكس هذه النتائج الجديدة نتائج مماثلة حول الدم لأصحاب فصيلة O، تم تسجيلها في أبحاث سابقة، لتكوين صورة أوضح لعامل خطر لفيروس كورونا.





صدرت الدراستان الجديدتان يوم الأربعاء في مجلة "بلود أدفانس"، بعد دراسة 95 حالة حرجة مريضة بـ كوفيد-19، في المستشفيات في فاكوفر بكندا بين فبراير وأبريل الماضي.





ووجدوا أن المرضى الذين لديهم فصيلة دم من النوع O أو B يقضون، في المتوسط ​، 4 أيام أيام أقل في وحدة العناية المركزة من أولئك أصحاب فصيلة الدم A أو AB، وفي المتوسط يمكث المريض 13.5 يوما في وحدة العناية المركزة.