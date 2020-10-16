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أخبار العالم

وفاة نائب رئيس الشاباك السابق متأثرا بإصابته بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
وفاة نائب رئيس الشاباك
وفاة نائب رئيس الشاباك السابق متأثرًا بإصابته بكورونا
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سمر صالح
أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، وفاة نائب رئيس الشاباك السابق، يستحاك ايلان عن عمر يناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وبحسب القناة 7 العبرية، فإن رئيس الشاباك نداف أرجمان، علّق على وفاته قائلا: "يستحاك إيلان كان العمود الفقري بالشاباك وهو محقق ممتاز، ورجل مخابرات من الطراز الأول".

ووافق كابينت كورونا على سلسلة تسهيلات وتخفيف قيود للإغلاق بدءًا من يوم الأحد المقبل.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن وزراء كابينت كورونا وافقوا فتح أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهورً ومؤسسات تعليم الطفولة المبكرة حتى ٦ سنوات.
 
كما تمت الموافقة على عمل المطاعم لبيع الوجبات الجاهزة الخارجية، وإزالة قيود الحركة من المنزل في نطاق 1000 متر.
 
ووافق الكابينت على رفع الحظر المفروض على زيارة منازل الآخرين، وفتح الشواطئ والمحميات الطبيعية، والسماح بالتجمعات في الأماكن المفتوحة لما يصل إلى 20 شخصًا، وفي المناطق المغلقة لما يصل إلى عشرة أشخاص، إضافة إلى زيادة أعداد الوافدين للصلاة في حائط البراق.

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