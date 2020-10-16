ضبط 30 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 17 محضر مخالفة للمخابز بالبحيرة





نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية وضبط المخالفين، بنطاق مركزى ومدينة دمنهور والمحمودية .

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر عبارة عن:- 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3محاضر عدم وجود سجل تفتيش بالخبز، محضرين عدم اعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز واسم المدير المسئول ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل.

كما تم ضبط 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بأحد المخابز البلديه زياده عن حصة المخبز. وتم نقلها والتحفظ عليها، وضبط ماكينة أحد المخابز المدعمه بمخبز بلدي آخر. مما يستوجب غلق المخبزين معا لمدة 6 أشهر طبقا للتوجيه الوزاري 28 لسنة 2020.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط مخبز بلدي متصرفا في الإحتياطي الإستراتيجي مما يستوجب غلقه 3 أشهر، وضبط 20 مخبز تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن القانوني، وضبط مخبزين متصرفان في 16 شيكارة دقيق مدعم من الحصه، كما تم ضبط 309 صفيحة أجبان مجهولة المصدر بثلاجة لا تقدم الإخطار الشهري للإداره، كما تم ضبط 150 صفيحة سمنه، و 50 شيكارة دقيق فاخر بدون فواتير بمركز توزيع مواد غذائيه غير مرخص.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجه تقوم بلحام

صفائح الأجبان ونقل الجبنه بصفائح إخري بتاريخ جديد. وتم التحفظ علي 70 صفيحه، وضبط 50 برميل عسل نحل غير مدون عليها أي بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحيه، وضبط 50 كرتونة خل، و25 كرتونة كحول بمركز تعبئه غير مرخص، وضبط 270 كرتونة آيس كريم بدون بيانات داخل ثلاجه غير مرخصه، وضبط 20 كرتونة لحم جاموسي هندي مجمد، 10 كرتونة كبده مستورده بدون بيانات داخل مصنع تعبئة لحوم يستخدم أسماء تجاريه مقلده، وضبط 10 كرتونة شيكولاته منتهية الصلاحيه.

وأسفرت الحملة فى مركز المحموديه عن تحرير 11محضر عبارة عن ( 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر تصرف في 10 شكاير دقيق بلدي مدعم ).

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية والرقابة على المخابز البلديه لضبط الأسعار و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في نطاق مراكز أبوالمطامير وايتاي البارود، المحموديه، النوبارية.

أسفرت الحملة في مركز المحمودية عن تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أثناء المرور علي محلات بويات ومواد غذائية، كما تم ضبط 38 عبوة بوية منتهية الصلاحية،

كما تم تحرير ٤ محاضر في مركز أبو المطامير عبارة عن ٥ طفاية حريق منتهية الصلاحية بإحدى محطات البنزين، تجميع ١٨ كيلوا سكر تمويني، تجميع زيت تموينية، عدم اعلان عن أسعار.

وأسفرت الحملة أيضا في مركز ايتاي البارود عن تحرير ٣٧ محضر تمويني ضد تجار تموينين و مخابز بلدية لانتاجهم خبز ناقص و غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان عن الاسعار وغلق محلات فى أوقات العمل الرسمية.

كما تم تحرير ١٢ محضر في مركز النوبارية لإدارة انشطة بدون ترخيص ضد محلات عامة وبقالة ومخابز سياحية وعدم اعلان عن أسعار المنتجات الغذائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية مكبرة بنطاق مركزى وادي النطرون ، في الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخابز البلديه المدعمه مخالفة تشمل الآتي:- إنتاج خبز ناقص الوزن و إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و توقف عن الإنتاج بدون إذن من الجهات المختصة

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكما نفذت مديرية التموين، عدة حملات تموينية مكبرة بنطاق مركزى إيتاي البارود، في الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 6مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن ما بين 7الى19جرام للرغيف الواحد، وضبط أحد المخابز البلدية تقوم بالتصرف فى كميه من الدقيق البلدى المدعم قدرها 6شيكارة و 5 مخابز بلدية لا تقوم بالاعلان عن الاسعار والمواعيد والاوزان الجديدة، ومخبزين بلدى لا تقوم بالاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير 19محضر بواقع 8 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جرام و9 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين لعدم نظافه الادوات المستخدمة والتوقف عن الإنتاج بدون عذر.

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