إيران تسجل 4552 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 4552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و265 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.









وعاد الأمل من جديد في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرة أخرى بعد أن تبين أن اللقاح الصيني التجريبي آمن وينتج عنه استجابة مناعية سريعة.





ووفقا لصحيفة « ديلي ميل البريطانية»، شملت الدراسة التجريبية للقاح، إعطاء كل متطوع جرعة مضاعفة من لقاح شركة "سينوفارم" المملوك للدولة، والذي سرعان ما أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد-19.





ومن الناحية النظرية، فإن هذا اللقاح يحمي من الإصابة بالفيروس مرة أخرى في المستقبل، أو على الأقل يحمي الحاصلين على اللقاح من الإصابة بنوبة شديدة من المرض، ولكن لم يتم إثبات ذلك بعد.





وأصر الوزراء على أن بريطانيا يمكن أن تبدأ في استخدام لقاح كوفيد-19، بحلول شهر سبتمبر المقبل، لكن الحكومة ما زالت لم توافق بعد على أي لقاح بسبب نقص البيانات.





وزعم مسؤولو منظمة الصحة العالمية الآن أن اللقاح لن يكون جاهزًا حتى عام 2021 وفقا لأقل تقدير، ويعتبر اللقاح الصيني بمناسبة منافس قوي للقاح أكسفورد التجريبي في جامعة أكسفورد، وجاءت نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب السريرية للقاح سينوفارم، بعد أن أصدر الخبراء نتائج واعدة لها.





ويعتبر اللقاح حال وجوده مفتاحا لإنهاء جائحة كوفيد-19، خاصة أن كل الآمال معلقة على العثور على واحد أثبت فعاليته، ولم يتم التوصل إليه حتى الآن، برغم إعطاء أكثر من 600 من البالغين الأصحاء لقاح "سينوفارم" الملقب بـ BBIBP ، ولم يتعرض أي منهم لرد فعل سلبي.