سيحول الناس إلى قرود.. حملة شرسة ضد لقاح فيروس كورونا البريطاني.. شاهد

الذي طوره علماء جامعة أكسفورد ببريطانيا لحملة تشوية شرسة من روسيا تزعم أن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا سيحول الناس إلى قرود، كما تصور الحملة رئيس وزارء بريطانيا بوريس جونسون على أنه رجل كبير متحولًا إلى شمبانزي. تعرض لقاح فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)





ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية اعترض بوريس جونسون على الحملة الشرسة بأنها صممت للتشويش وبث الخوف في نفوس الناس من لقاح أكسفورد من خلال التلفزيون الحكومي الروسي وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بادعاءات سخيفة من أن الناس ستتحول إلى قرود لأنهم يستخدمون "لقاح شمبانزي".





منذ أكثر من شهر بعد أن أصيب أحد المتطوعين في تجربة أكسفورد بالفيروس علماء الجامعة من خلال مناشدة المتعصبين والمناهضين للقاحات، كما تهدف إلى ضرب المبيعات في البلدان التي تريد روسيا بيع لقاحها بها. قد تضر الحملة التي بدأت ببرنامج علماء الجامعة









و في هذا السياق قالت الدكتورة هيلاري جونز جود مورنينج من بريطانيا إن محاولات التضليل كانت "سخيفة ومخزية للغاية"، فيما أكد متحدث باسم السفارة الروسية: 'أن الاقتراح بأن الدولة الروسية قد تقوم بأي نوع من الدعاية ضد لقاح بريطانيا هو في حد ذاته مثال على التضليل يهدف إلى تشويه سمعة جهود روسيا في مكافحة الوباء".



