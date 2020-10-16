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فن

بـ الزهري .. ندى بسيوني تتألق على شاطئ الإسكندرية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:43 م
ندي بسيوني
ندي بسيوني
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محمد بدران
نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت ندى بسيوني بإطلالة ساحرة على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية ترتدي بدي باللون الزهري وعلقت قائلة : "وحده البحر يسمع همسات الارواح ليرتب عليها برقهوويحتفظ بسرها الي الابد في اعماق اعماق عمقه لتعود اليه وتحكي له من جديد ويرتب عليها مره اخري وتهيم الروح شوقا وحبا فيه 💙 اسكندريه معشوقتي 💙"


وتعتبر أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور الأم للفنانة ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020"

مسلسل لما كنا صغيرين تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد".

يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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