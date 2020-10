بـ الزهري .. ندى بسيوني تتألق على شاطئ الإسكندرية

View this post on Instagram

وحده البحر يسمع همسات الارواح ليربت عليها برقه ويحتفظ بسرها الي الابد في اعماق اعماق عمقه لتعود اليه وتحكي له من جديد ويربت عليها مره اخري وتهيم الروح شوقا وحبا فيه.. 💙اسكندريه معشوقتي 💙