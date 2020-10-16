دون ملاحقة قضائية.. دولة أوروبية تقر قانونا بـ قتل الأطفال| شاهد

عرضت قناة الحدث العربية تقريرا يحمل عنوان " هولندا تجيز القتل الرحيم للأطفال المرضى دون سن الـ 12"، وجاء فى التقرير أنه بعد جدل طول ونقاشات في الحكومة، هولندا تجيز القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عاما، ممن يعانون مرضا عضالا ويصعب شفاؤهم.





وأضاف "هوجو دي يونج" وزير الصحة الهولندي، خلال التقرير، ان القواعد الجديدة ستحول دون تعرض بعض الأطفال لمعاناة، بل ألم وعلى نحو لا يحتمل.





وتابع التقرير، أن القتل الرحيم قانوني فى هولندا لمن تجاوز الـ 12 عاما، ولكن الفئة العمرية بين العام والـ 12 عاما كانت غير مشمولة ما أدى إلى تعديل القانون.





وأوضح وزير الصحة الهولندي، أن الدراسة تظهر أن هناك حاجة بين الأطباء وأولياء الأمور لانهاء حياة الأطفال المرضى الميئوس من شفائهم، وسيموتون في المستقبل المنظور.





وأشار التقرير إلى أنه حسب القانون الجديد سينفذ القتل الرحيم على 10 أطفال ميئوس من حالتهم كحد أقصى كل عام، شرط موافقة إلزامية من أولياء أمر الطفل، وموافقة من طبيبين على الأقل على هذا الإجراء، فيما سيعفى الأطباء المنفذون للقتل الرحيم لهذه الفئة العمرية من أي ملاحقات قضائية.



