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حوادث

الأحد.. الصمت الانتخابي للنواب.. و100 ألف جنيه غرامة خرقِه

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:04 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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جودت عيد
يبدأ الأحد القادم الصمت الانتخابي الذي يحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية، وترك الناخبون يختارون برامج المرشحين الذين سيصوتون لهم. 

وحسب الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب الذي وضعته الهيئة الوطنية مع إعلان فتح باب الترشح فإن  فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى بنظاميها الفردي والقائمة، تنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 18 أكتوبر، ويحظر ممارستها بعد ذلك الموعد وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال الدعاية أمام اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأي الناخبين.

ووضع  قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي. 

وعاقب القانون  بغرامة لا تقل عن 10  آلاف جنيه  ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).

وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر  الدعاية الانتخابية في غير  المواعيد المحددة  بأيه وسيلة من الوسائل.
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